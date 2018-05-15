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«Сибиряк» и «Синара» вышли в полуфинал ЧР по мини-футболу
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«Сибиряк» и «Синара» вышли в полуфинал ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 7 часов назад
«Сибиряк» и «Синара» стали первыми полуфиналистами чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Для выхода в квартет сильнейших командам потребовалось по три матча, обе серии завершились со счётом 3-0.
В третьей встрече «Сибиряк» с минимальным перевесом обыграл «Норильский никель» — 2:1. Победный гол забил Дарлан.
«Синара» и «КПРФ» в Екатеринбурге сыграли вничью — 4:4, но по пенальти победу праздновали хозяева.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. Третьи матчи
«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:2 (1:1). Голы: Костыгин, 17 — Аширов, 22, Дарлан, 37.
Итоговый счёт в серии — 0-3.
«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 5:4 (1:2). Голы: Агапов, 24, Бастриков, 37, Соколов, 44, 47 — Лин, 8, 20, 50, Паулиньо, 34.
Итоговый счёт в серии — 3-0.
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