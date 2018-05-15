«Сибиряк» и «Синара» вышли в полуфинал ЧР по мини-футболу

«Сибиряк» и «Синара» стали первыми полуфиналистами чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Для выхода в квартет сильнейших командам потребовалось по три матча, обе серии завершились со счётом 3-0.

В третьей встрече «Сибиряк» с минимальным перевесом обыграл « Норильский никель » — 2:1. Победный гол забил Дарлан.

«Синара» и «КПРФ» в Екатеринбурге сыграли вничью — 4:4, но по пенальти победу праздновали хозяева.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 1/4 финала. Третьи матчи

«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:2 (1:1). Голы: Костыгин, 17 — Аширов, 22, Дарлан, 37.

Итоговый счёт в серии — 0-3.

«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) — 5:4 (1:2). Голы: Агапов, 24, Бастриков, 37, Соколов, 44, 47 — Лин, 8, 20, 50, Паулиньо, 34.

Итоговый счёт в серии — 3-0.