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«Газпром-Югра» стал последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу
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«Газпром-Югра» стал последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Газпром-Югра» вышел в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В третьем матче четвертьфинальной серии югорская команда обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счётом 4:1. Дубль в составе гостей оформил Кайо.
По итогам трёх встреч «Газпром-Югра» вышел в полуфинал, где встретится с «Синарой», первые матчи пройдут 23 и 24 мая в Югорске. Вторая пара полуфиналистов — «Тюмень» — «Сибиряк».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Третий матч
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:4 (1:2) Голы: Обжорин, 15 — Афанасьев, 3, Котляров, 3, Кайо, 36, 38.
Итоговый счёт серии — 0-3.
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