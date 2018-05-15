«Газпром-Югра» стал последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» вышел в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В третьем матче четвертьфинальной серии югорская команда обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счётом 4:1. Дубль в составе гостей оформил Кайо.

По итогам трёх встреч «Газпром-Югра» вышел в полуфинал, где встретится с «Синарой», первые матчи пройдут 23 и 24 мая в Югорске. Вторая пара полуфиналистов — «Тюмень» — «Сибиряк».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Третий матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:4 (1:2) Голы: Обжорин, 15 — Афанасьев, 3, Котляров, 3, Кайо, 36, 38.

Итоговый счёт серии — 0-3.