«Сибиряк», «Синара», «Тюмень» и «Газпром-Юрга» вышли в полуфинал чемпионата России 

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. В полуфинал пробились «Сибиряк», «Синара», «Газпром-Югра» и «Тюмень».
Чемпионат России
Суперлига
Плей-офф 1/4 финала
"Новая генерация" (Сыктывкар) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:4 (1:2)
Счет в серии — 0-3 15 мая. Сыктывкар. «УСК Единая Россия».
"Политех" (Санкт-Петербург) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:3 (0:0)
Счет в серии — 0-3 15 мая. Санкт-Петербург. «СК Нова Арена».
"Норильский никель" (Норильск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 1:2 (1:1)
Счет в сериии 0-3 15 мая. Москва. «УСА Аквариум».
"Синара" (Екатеринбург) — КПРФ (Москва) — 4:4 (1:2) С. П. (5:4)
Счет в серии — 3-0