«Сибиряк», «Синара», «Тюмень» и «Газпром-Юрга» вышли в полуфинал чемпионата России

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. В полуфинал пробились «Сибиряк», «Синара», «Газпром-Югра» и «Тюмень».

Чемпионат России

Суперлига

Плей-офф 1/4 финала

"Новая генерация" (Сыктывкар) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:4 (1:2)

Счет в серии — 0-3 15 мая. Сыктывкар. «УСК Единая Россия».

"Политех" (Санкт-Петербург) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:3 (0:0)

Счет в серии — 0-3 15 мая. Санкт-Петербург. «СК Нова Арена».

Счет в сериии 0-3 15 мая. Москва. «УСА Аквариум».

Счет в серии — 3-0