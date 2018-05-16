WADA не планирует восстанавливать РУСАДА

СМИ: ВАДА пока не планирует восстанавливать РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах на ближайшем заседании исполкома и совета учредителей Международного антидопингового агентства ( ВАДА ), сообщает Inside The Games. Заседание пройдет 16-17 мая в Монреале.

По данным издания, на заседании обсудят соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу, а также вопрос о восстановлении статуса организации. Однако, скорее всего, вопрос решится не в пользу РУСАДА, поскольку оно не выполнило два условия — признание доклада Макларена и доступ к пробам в Московской лаборатории. Ожидается, что вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд предожит провести независимый аудит работы РУСАДА.

Напомним, членство Российского антидопингового агентства в ВАДА было приостановлено в ноябре 2015 года.