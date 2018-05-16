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WADA не планирует восстанавливать РУСАДА
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СМИ: ВАДА пока не планирует восстанавливать РУСАДА 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах на ближайшем заседании исполкома и совета учредителей Международного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает Inside The Games. Заседание пройдет 16-17 мая в Монреале.
По данным издания, на заседании обсудят соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу, а также вопрос о восстановлении статуса организации. Однако, скорее всего, вопрос решится не в пользу РУСАДА, поскольку оно не выполнило два условия — признание доклада Макларена и доступ к пробам в Московской лаборатории. Ожидается, что вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд предожит провести независимый аудит работы РУСАДА.
Напомним, членство Российского антидопингового агентства в ВАДА было приостановлено в ноябре 2015 года.
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