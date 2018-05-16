В Печатниках прошли районные соревнования по мини-футболу

Во вторник, 15 мая, в районе прошли районные соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех». Команды из районных школ соревновались на выявление лучших сборных в своих возрастных категориях. Об этом сообщили в ГБУ КСЦ «Печатники».

«Все команды спортсменов показали блистательную игру, отличный командный дух и волю к победе. Игра была очень динамичной и интересной, надеемся, что в рамках окружных соревнований по футболу наши победители покажут такой же профессиональный уровень игры и завоюют первые места для нашего района», — говорится в сообщении.

Победители соревнований были награждены кубками и медалями, остальные участники получили утешительные подарки. (то)