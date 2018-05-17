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Российские гимнастки заняли весь пьедестал в Израиле
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Россиянки заняли весь пьедестал на Гран-при по художественной гимнастике 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Об этом сообщает «Советский спорт».
Победительницей соревнований стала Арина Аверина с 76,700 балла, серебро выиграла Александра Солдатова (75,750), бронзу завоевала Екатерина Селезнева (72,050).
Сборная России также завоевала золото в групповом многоборье, команду представляли Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Близнюк.
На втором месте оказалась сборная Украины, на третьем — представительницы Израиля.
Ранее Мария Сергеева, которая выиграл многоборье на этапе Кубка вызова в Портимау (Португалия), добыла еще три золотых и одну бронзовую медаль соревнований.
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