Российские гимнастки заняли весь пьедестал в Израиле

Россиянки заняли весь пьедестал на Гран-при по художественной гимнастике

Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Об этом сообщает «Советский спорт».

На втором месте оказалась сборная Украины, на третьем — представительницы Израиля.