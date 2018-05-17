Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧЕ

Объявлен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы

Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в Глазго. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Глазго.