Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧЕ

Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в Глазго. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
В состав вошли 44 спортсмена: Анастасия Авдеева, Виктория Андреева, Вероника Андрусенко, Вячеслав Андрусенко, Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Анастасия Гуженкова, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Илья Дружинин, Анна Егорова, Полина Егорова, Юлия Ефимова, Андрей Жилкин, Наталья Иванеева, Данила Изотов, Мария Каменева, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Ирина Кривоногова, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Александр Садовников, Валерия Саламатина, Виталина Симонова, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Никита Ульянов, Дарья Устинова, Сергей Фесиков, Анастасия Фесикова, Илья Хоменко, Светлана Чимрова, Антон Чупков.
Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Глазго.