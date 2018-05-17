В Крюково прошел очередной тур по мини-футболу — кубок Победы

9 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» в финальных играх за первое место по возрастной группе 18, 40, 50 лет +.

Результаты игр тура.

Возрастная группа мужчины 18 лет +

«Искра» — «Олимпик» 5-3 Возрастная группа ветераны 40 лет +

«МИЭТ» — «РТК Граф» 4-6 Возрастная группа ветераны 50 лет +

«Зеленоград» — «Деды» 3-7 Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.).