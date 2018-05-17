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В Крюково прошел очередной тур по мини-футболу — кубок Победы
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В Крюково прошел очередной тур по мини-футболу — кубок Победы 

Управа района Крюково 16 часов назад
Фото: Управа района Крюково
9 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» в финальных играх за первое место по возрастной группе 18, 40, 50 лет +.
Результаты игр тура.
Возрастная группа мужчины 18 лет +
«Искра» — «Олимпик» 5-3  Возрастная группа ветераны 40 лет +
«МИЭТ» — «РТК Граф» 4-6  Возрастная группа ветераны 50 лет +
«Зеленоград» — «Деды» 3-7  Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.).
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