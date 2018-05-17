27 мая пройдет благотворительный фестиваль «Красно-белое сердце»

27 мая на полях Академии «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова пройдет IX ежегодный благотворительный спортивный фестиваль "Красно-белое сердце", организаторами которого являются "Фратрия", благотворительный фонд "Красно-белое сердце", футбольный и хоккейный клубы "Спартак".

Фестиваль приурочен ко дню защиты детей. Все средства, собранные на фестивале пойдут на проведение благотворительных акций в детских домах Владимирской, Рязанской, Костромской и Ярославской областей.

В программе фестиваля любительские турниры по мини-футболу для взрослых и для детей из детских домов, спортивное соревнование за звание "Самый спортивный детский дом/школа-интернат", а также детская Спартакиада.

Фестиваль пройдет 27 мая с 11:00 до 18:00. Будем рады видеть на нашем мероприятии всех — от мала до велика. Приходите семьями, ибо это поистине семейный красно-белый праздник.

Все участники получат памятные призы и подарки от спонсоров фестиваля: магазинов стильной одежды «RusUltras», «FratriaShop» и хоккейного клуба «Спартак».

Программа Кубка:

27 мая, 10.50 — открытие фестиваля.

11.00 — 17.00 — поля №5 и 6 академии «Спартак» — турниры по мини-футболу среди взрослых команд.

11.00 — 14.00 — манеж — турнир по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов.

11.30 — 15.00 — манеж — детская Спартакиада — проведение спортивных, интеллектуальных, музыкальных и командообразующих испытаний.

17.30 — торжественное закрытие фестиваля.

Дополнительная информация 8 (965) 244-4158, antoska@fratria.ru Антон Володин