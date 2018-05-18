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Олимпийский чемпион Майт Рийсман скончался в Москве
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Олимпийский чемпион по водному поло скончался в Москве 

Рамблер 5 часов назад
Умер прославленный советский ватерполист Майт Рийсман. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерации водного поло России.
По словам собеседника агентства, предварительной причиной смерти олимпийского чемпиона 1980 года назван отрыв тромба.
По словам собеседника агентства, предварительной причиной смерти олимпийского чемпиона 1980 года назван отрыв тромба.
В беседе с ТАСС пресс-атташе федерации Виктория Кирина уточнила, что Рийсман скончался минувшим вечером, а также подтвердила ранее озвученную причину смерти 61-летнего спортсмена.
Накануне СМИ писали, что с болями в сердце Рийсман был доставлен в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Обследование выявило у бывшего ватерполиста инфаркт миокарда.
Майт Рийсман родился в Эстонской ССР, отучился на журналиста в МГУ. На московской Олимпиаде 1980 года входил в состав сборной СССР по водному поло, с которой выиграл золото. Также Рийсман четырежды побеждал на чемпионате СССР, а по разу — на Кубке обладателей кубков и Суперкубке Европы.
В конце 1980-х Рийсман стал тренером — сначала советской сборной, затем французской команды «Рэсинг», а потом сборной России и команды «Динамо-Олимпийский». В 2000-х работал советником посольства Эстонии в России по спорту и культуре, а в 2015 году баллотировался в эстонский парламент.
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