Ещё
Общероссийские соревнования по современному пятиборью пройдут в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Общероссийские соревнования по современному пятиборью пройдут в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
19 мая в 10.00 на территории Парка Победы стартуют общероссийские соревнования по современному пятиборью UIPM Лазер-ран (2018 UIPM Global Laser-Run City Tour — Nizhny Novgorod). В открытии соревнований примет участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
Лазер-ран состоит из двух дисциплин: бега и стрельбы из лазерных пистолетов. По словам организаторов, это молодой и стремительно развивающийся вид спорта. Каждая стрелковая серия (по 5 мишеней) чередуется с кроссовым бегом на установленные дистанции согласно возрастным группам.
В соревнованиях примут участие более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Нижегородской областей и т.д. Возраст участников — от 11 лет и старше (всего 10 возрастных категорий).
Соревнования проводятся Нижегородской федерацией современного пятиборья при поддержке правительства Нижегородской области, департамента по спорту и молодежной политике Нижнего Новгорода, СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту.
6+
Нижегородская правда: последние новости
Данила Козловский инкогнито следил за реакцией нижегородцев на фильм «Тренер» Более 100 школьников приняли участие в футбольном уроке «Приветствуем ЧМ-2018!» Летопись чемпионатов мира: 1958, ШВЕЦИЯ. ЖЕЛЕЗНАЯ СТОЙКОСТЬ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ27
«Мы заставили Россию говорить на украинском»103
Кабаева дала Загитовой ценный совет10
Отец Кожевниковой «напал» на Третьяка115
Предсказан результат сборной РФ на ЧМ-201839
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение