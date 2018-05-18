Общероссийские соревнования по современному пятиборью пройдут в Нижнем Новгороде

19 мая в 10.00 на территории Парка Победы стартуют общероссийские соревнования по современному пятиборью UIPM Лазер-ран (2018 UIPM Global Laser-Run City Tour — Nizhny Novgorod). В открытии соревнований примет участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский

Лазер-ран состоит из двух дисциплин: бега и стрельбы из лазерных пистолетов. По словам организаторов, это молодой и стремительно развивающийся вид спорта. Каждая стрелковая серия (по 5 мишеней) чередуется с кроссовым бегом на установленные дистанции согласно возрастным группам.

В соревнованиях примут участие более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Нижегородской областей и т.д. Возраст участников — от 11 лет и старше (всего 10 возрастных категорий).

Соревнования проводятся Нижегородской федерацией современного пятиборья при поддержке правительства Нижегородской области, департамента по спорту и молодежной политике Нижнего Новгорода, СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту.

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