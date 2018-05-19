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Челябинцев приглашают на бесплатные тренировки в командах
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Челябинцев приглашают на бесплатные тренировки в командах 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут принять участие в бесплатных тренировках по различным командным видам спорта, сообщают в МБУ «Спортивный город».
Горожан любого возраста ждут на тренировках по мини-футболу, волейболу и баскетболу, которые проходят трижды в неделю на дворовых спортивных площадках и стадионах. Например, в Ленинском районе команда по мини-футболу собирается во дворе дома № 11 на улице Масленникова в 17:00.
Тренеры также могут бесплатно подготовить горожан к сдаче норм ГТО, площадку для этого организуют по будним дням с 10 часов на стадионе им. Колющенко.
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