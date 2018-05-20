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Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
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СК опубликовал видео падения парашютистов в Татарстане 

РИА Новости 20 мая 2018
Следственный комитет опубликовал кадры падения двух парашютистов в Татарстане.
Ранее стало известно, что в республике в результате жесткого приземления скончались двое спортсменов-парашютистов.
На видео запечатлены групповые прыжки семерых спортсменов в Мензелинском районе Татарстана. Во время выполнения свободного падения один из них влетел в раскрывшийся парашют другого. В ролике видно, как после падения остальные члены группы подбегают к парашютистам, чтобы проверить их состояние.
"В результате полученных телесных повреждений один скончался в карете скорой помощи, второй — спустя несколько часов в больнице. Со слов работников аэроклуба, оба имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого", — отмечают в СК.
По факту гибели спортсменов проводится прокурорская проверка.
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