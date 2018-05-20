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В Татарстане разбились два парашютиста
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В Татарстане разбились два опытных парашютиста 

RT на русском 18 часов назад
Фото: © pixabay.com
В Татарстане погибли двое опытных парашютистов, получивших травмы при падении во время прыжков. Об этом информирует Интерфакс.
По данным Минздрава региона, инцидент произошёл 19 мая в Мензелинском районе, за территорией местного аэроклуба. Один парашютист умер при транспортировке в больницу.
«Второй спортсмен в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в Мензелинскую больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где ему была проведена интенсивная терапия», — сообщил представитель ведомства.
Несмотря на интенсивные лечебные мероприятия он скончался.
В аэроклубе рассказали, что погибли мужчины 1984 и 1970 годов рождения.
«Один из них из Казани, а второй из Набережных Челнов. Оба опытные спортсмены. У каждого на счету более 600 прыжков», — заявил представитель клуба.
По факту произошедшего инцидента в клубе проводятся проверка и внутреннее расследование.
Ранее в Подмосковье разбился профессиональный парашютист.
Осенью 2017 года URA.RU передавало, что житель Урала разбился на параплане в Индии.
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