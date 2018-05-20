В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат ЮВО по мини-футболу

В турнире принимают участие 120 военнослужащих в составе 12 команд от управлений, служб и отделов штаба ЮВО.

Во Ростове-на-Дону на базе межвидового окружного учебного центра Южного военного округа (ЮВО) стартовал чемпионат округа по мини-футболу.

Организатором чемпионата является помощник командующего войсками ЮВО по физической подготовке полковник Александр Шутовский.

В турнире принимают участие 120 военнослужащих в составе 12 команд от управлений, служб и отделов штаба ЮВО.

В первый день проведено 4 групповых матча, в которых приняли участие 40 офицеров штаба.

Соревнования проводятся по круговой системе. Команды, занявшие призовые места, будут награждены дипломами соответствующих степеней, медалями, кубками и ценными подарками.