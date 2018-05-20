Российские синхронистки выиграли четыре золота в Будапеште

Российские синхронистки выиграли четыре золота на этапе Мировой серии в Будапеште

Сборная России по синхронному плаванию завоевала четыре золотые медали на этапе Мировой серии, который завершился в Будапеште.

Сборная России заняла первое место в технической программе в групповых упражнениях, набрав 97,000 балла. Сборная Украины стала второй (93,3333), команда Израиля — третьей (80,6668).

Ранее Субботина одержала победу в технической программе солисток (94,1510). Второе место заняла Яхно (91,0814), третье — Черрути (88,5434). Также россиянки одержали победу в технической программе групповых упражнений (94,6289). Украинки стали вторыми (92,0168), итальянки — третьими (88,3951).

Следующий этап Мировой серии пройдет в Мадриде 25-27 мая.