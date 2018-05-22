Алина Кабаева оголилась на важном мероприятии

В Москве состоялся Х Благотворительный международный детский фестиваль художественной гимнастики "Алина". Разумеется, на важном мероприятии отметилась и сама Алина Кабаева , вышедшая в свет в платье, никого не оставившем равнодушным.

Накануне, 21 мая, в Москве прошел большой праздник художественной гимнастики — фестиваль "Алина", идея которого принадлежит прославленной спортсменке Алине Кабаевой. Именно она несколько лет назад придумала мероприятие, на котором могли бы выступать не только известные и заслуженные гимнастки, но и талантливые дети. Традиционно фестиваль приурочен ко Дню защиты детей.

Публикация от Alina Kabaeva Fan (@alina.kabaeva.fans) 21 Май 2018 в 4:01 PDT В этом году в столицу России прибыло более 600 человек-участников фестиваля из самых разных стран: Италии, Болгарии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Японии. Примечательно, что расходы по проживанию, проезду и питанию в столице для всех участников фестиваля взял на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Это же касается и костюмов для каждого участника, которые шились на заказ.

"Это не очередное соревнование, где тренеры или судьи отбирают лучших. Это еще одна площадка, где можно показать себя главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Александровне Винер. В сборной такая система, что на просмотр приезжают по две-три гимнастки от региона, а у нас в одном номере задействовано по 20–30 человек из разных городов России. Это удивительный шанс для юных спортсменов, ведь не у всех есть возможность добраться до Москвы. Наш фонд оплачивает все расходы, родители ни за что не платят. Себя хвалить не очень хорошо, но у такого шоу, особенно в детско-юношеском спорте, нет аналогов вообще нигде в мире", — цитирует Алину Кабаеву газета "Известия".

Отметим, что главная дива фестиваля за вечер сменила несколько нарядов. Перед открытием праздника прославленная гимнастка блистала в бежевом брючном костюме, который невероятно ей шел. А на самом же мероприятии Кабаева предстала в белоснежном платье в пол, обнажающем красивые плечи. Наряд украсил крупный рисунок из красных роз, а грудь венчал герб Москвы. Такое платье буквально сразило наповал участников фестиваля, и у Алины отбою не было от желающих с ней сфотографироваться.