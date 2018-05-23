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Дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации в Грузии
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Грузинские дзюдоисты разозлились на главу федерации и заколотили его кабинет 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: palitranews.ge
Члены сборной Грузии по дзюдо потребовали отставки президента федерации Давида Кевхишвили и устроили забастовку. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дзюдоисты забили гвоздями дверь кабинета Кевхишвили, когда функционера не было на месте, а его кресло вынесли на помойку.
«Мы требуем отставки Кевхишвили, исходя из его деятельности, которая негативно отражается на развитии дзюдо в Грузии. К сожалению, пока никакой реакции со стороны соответствующих государственных структур нет. Мы продолжим протест до победного конца», — заявил капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани.
Дзюдоисты обвинили президента федерации в присвоении государственных средств, выделяемых на развитие дзюдо, а также премиальных для спортсменов за победы на крупных турнирах. По словам спортсменов, функционер уволил опытных тренеров и устроил на их места своих друзей.
Кевхишвили заявил, что в отставку не собирается и давлению спортсменов не поддастся, так как это может стать прецедентом для федераций других видов спорта.
В апреле сборная Грузии по дзюдо стала девятикратным чемпионом Европы в командном зачете.
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