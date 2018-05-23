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Российскому спорту предрекли новый триллер
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Попов: украденная база антидопинговой лаборатории грозит России триллером перед ОИ-2020 

ТАСС 4 часа назад
Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает, что украденная из Московской антидопинговой лаборатории база данных грозит российскому спорту очередной порцией допинговых разбирательств в период подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом он заявил во время собрания Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС).
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило доступ к базе данных антидопинговой лаборатории в ноябре прошлого года. Полученную информацию оно передало в международные федерации.
"Была украдена практически вся наша база данных, чем это грозит, я думаю, вы понимаете. Это начало третьей серии триллера, в которой Россия будет играть главную роль. До 2020 года осталось 26 месяцев, а сколько осталось времени на решение этих вопросов? Максимум 12", — сказал Попов.
"Как вы думаете, у нас есть время на раскачку? Я думаю, что нет. Следующие Игры будут летними и мы должны объединиться и двигаться вперед одним фронтом, потому что по-одному нас перещелкают", — подчеркнул он.
Российские спортсмены по причине допинговых нарушений были вынуждены выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом.
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