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Юные спортсмены-любители из Косино-Ухтомского района сразились в турнире по мини-футболу
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Юные спортсмены-любители из Косино-Ухтомского района сразились в турнире по мини-футболу 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
ГБУ «СДЦ „Триумф“ организовал турнир по мини-футболу, состоявшийся в понедельник 21 мая. Он был посвящен Дню семьи и Дню соседей. Участие в спортивном мероприятии приняли юные спортсмены-любители района Косино-Ухтомский.
Ребята в возрасте от девяти до двенадцати лет соревновались в составе четырех команд. Лидером игр стала команда „Торпедо России“. За второе место боролись команды „Реал-Мадрид“ и »Спартак», но «Реал-Мадрид» обошел своего соперника. Соревнования прошли в атмосфере задора и азарта.
Футболистов поддерживали их болельщики — родители, сестры, братья и одноклассницы.
В итоге, главный судья турнира «золото» вручил «Торпедо России». Серебряную медаль получила команда «Реал-Мадрид», а «Спартак» был удостоен «бронзы».
Судья турнира, тренер ГБУ «СДЦ „Триумф“ Анатолий Татаркин рассказал о том, что соревнования проводят с целью развития у ребят умения и навыков в мини-футболе.
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