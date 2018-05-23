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«Газпром-Югра» обыграл «Синару» в первом матче полуфинальной серии ЧР
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«Газпром-Югра» обыграл «Синару» в первом матче полуфинальной серии ЧР 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Газпром-Югра» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке одолел екатеринбургскую «Синару» со счётом 2:1. Вторая встреча противостояния до трёх побед состоится в Югорске в четверг, 24 мая.
Второй финалист определятся в борьбе «Тюмени» и «Сибиряка».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0) голы: Фахрутдинов, 7 (1:0, авт.), Волынюк, 39 (2:0), Дёмин, 40 (2:1) счёт в серии: 1-0.
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