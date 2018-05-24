«Тюмень» сравняла счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»

«Тюмень» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу дома взяла верх над новосибирским «Сибиряком» со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Путилова восстановили равенство в противостоянии до трёх побед. Третья встреча состоится в Новосибирске 27 мая. В другом полуфинале «Газпром-Югра» дважды кряду победил екатеринбургскую «Синару».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:1 (2:0) голы: Милованов, 7 (1:0), Мишарин, 16 (2:0), Дарлан, 44 (2:1) счёт в серии: 1-1.