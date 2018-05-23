Два автогола «Тюмени» помогли «Сибиряку» победить в 1-м матче полуфинала ЧР

Новосибирский «Сибиряк» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде одолел «Тюмень» со счётом 3:2. Вторая встреча противостояния до трёх побед состоится в Тюмени в четверг, 24 мая.

В первом матче второго полуфинала «Газпром-Югра» победил «Синару».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:3 (1:3)

голы: Коцич, 16 (0:1 авт.), Крыкун, 18 (0:2, авт.), Покотыло, 20 (0:3), Батырев, 25 (1:3), Батырев, 50 (2:3)

счёт в серии: 0-1.