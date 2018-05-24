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«Газпром-Югра» увеличил преимущество над «Синарой» в полуфинале Суперлиги
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«Газпром-Югра» увеличил преимущество над «Синарой» в полуфинале Суперлиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Газпром-Югра» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке уверенно переиграл екатеринбургскую «Синару» со счётом 6:2. Накануне сильнее также оказались подопечные Кака — 2:1. Третья встреча противостояния до трёх побед пройдёт в Екатеринбурге 27 мая.
Во втором полуфинале встречаются «Тюмень» и новосибирский «Сибиряк».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:2 (3:0) голы: Чишкала, 18 (1:0), Катата, 22 (2:0), Марсенио, 23 (3:0), Афанасьев, 28 (4:0), Нандо, 32 (5:0), Нандо, 38 (5:1, авт.), Афанасьев, 44 (6:1), Бастриков, 48 (6:2) счёт в серии: 2-0.
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