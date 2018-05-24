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Мини-футбол. «Газпром-Югра» победил «Синару» на старте полуфинала
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Мини-футбол. «Газпром-Югра» победил «Синару» на старте полуфинала 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) начались полуфинальные серии, которые проходят до трех побед. Лидеры регулярного чемпионата из клуба «Газпром-Югра» обыграли «Синару» из Екатеринбурга с минимальным счетом 2:1.
Во второй серии «Тюмень» на домашней площадке уступила новосибирскому «Сибиряку» — 2:3. Ранее все четыре полуфиналиста с «сухим» счетом 3:0 переиграли своих соперников по 1/4 финала. «Югра» была сильнее «Новой Генерации», «Синара» одолела КПРФ, «Тюмень» выиграла у «Политеха», а «Сибиряк» победил "Норильский Никель".
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