Мини-футбол. «Газпром-Югра» победил «Синару» на старте полуфинала

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) начались полуфинальные серии, которые проходят до трех побед. Лидеры регулярного чемпионата из клуба «Газпром-Югра» обыграли «Синару» из Екатеринбурга с минимальным счетом 2:1.