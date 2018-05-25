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Мини-футбол: МФК Синара — МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск)
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Мини-футбол: МФК Синара — МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск) 

Overtime.life 7 часов назад
Фото: Overtime.life
27 мая МФК Синара примет на паркете ДИВСа МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск) в рамках полуфинала плей-офф  «Синара» — российский мини-футбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 1992 году. На данный момент играет в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола.
Является одним из самых успешных российских мини-футбольных клубов. Одиннадцать раз завершал сезон в призовой тройке чемпионата, а в сезонах 2008/09 и 2009/10 становился чемпионом России. Также екатеринбургский клуб становился сильнейшим в Европе, обыграв испанский «Эль-Посо» в финале Кубка УЕФА по мини-футболу 2007/08, главного европейского мини-футбольного турнира.
МФК «Газпром-Югра» — российский мини-футбольный клуб из Югорска. Основан в 1993 году. На данный момент играет в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола
Игра начнется в 15:00, билеты можно приобрести у билетно-кассовых операторов Уралбилет, Кассир.ру и в кассах ДИВСа.
В кассе ДИВСа пенсионеры и студенты могут приобрести билеты по 50 руб. на 3 сектор. Дети до 3-х лет идут бесплатно!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Олимпийская набережная, 3, ДИВС
Центр карты:
56.847316567853476,60.59614499999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.847316,60.596145
Дата:
воскресенье, мая 27, 2018
Комментарий к дате:
15:00  Стоимость:
150-300  Количество просмотров:
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