Ещё
Турнир по мини-футболу провели на Энергетической
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по мини-футболу провели на Энергетической 

Управа района Лефортово 7 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В субботу, 19 мая, на спортивной площадке на Энергетической улице прошел турнир по мини-футболу. Об этом рассказала методист Государственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» Елена Шуктаева.
— Принимать участие в турнире могли молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Игры проводились по правилам FIFA. Спортсмены — победители турнира получили ценные подарки, кубки, медали и дипломы, — отметила Шуктаева.
Соревнования проходили по адресу: улица Энергетическая, дом 16. (вт)
Управа района Лефортово: последние новости
Начинающие поэты клуба «Алый парус» собрались на Волочаевской Занятие кружка «Бархатный сезон» пройдет на Госпитальной День Солнца отметили в библиотеке на Ухтомской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь20
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием176
Скончалась известная спортсменка28
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Синхронистки-близняшки устроили сексуальную фотосессию
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение