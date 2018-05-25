Турнир по мини-футболу провели на Энергетической

В субботу, 19 мая, на спортивной площадке на Энергетической улице прошел турнир по мини-футболу. Об этом рассказала методист Государственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» Елена Шуктаева.

— Принимать участие в турнире могли молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Игры проводились по правилам FIFA. Спортсмены — победители турнира получили ценные подарки, кубки, медали и дипломы, — отметила Шуктаева.

Соревнования проходили по адресу: улица Энергетическая, дом 16. (вт)