«Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел вперёд в полуфинальной серии Суперлиги 

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Тупые ножницы: почему Тутберидзе не страшен возраст

СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов

В СМИ просочилась информация о тренере «Зенита»

В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру