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«Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел вперёд в полуфинальной серии Суперлиги
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«Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел вперёд в полуфинальной серии Суперлиги 

Чемпионат.com 6 часов назад
Новосибирский «Сибиряк» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу дома уверенно переиграл «Тюмень» со счётом 7:3. Таким образом, подопечные Евгения Куксевича вышли вперёд в противостоянии до трёх побед — 2-1. Четвёртая встреча состоится в Новосибирске 28 мая.
В другом полуфинале «Газпром-Югра» дважды кряду победил екатеринбургскую «Синару».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Полуфинал. Третий матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Тюмень» — 7:3 (4:1)
голы: Кайо, 2 (1:0), Покотыло, 4 (2:0), Жоан, 17 (3:0), Кудзиев, 19 (4:0), Милованов, 23 (4:1), Покотыло, 30 (5:1), Абрамович, 38 (5:2), Мишарин, 45 (5:3), Густаво, 48 (6:3), Аширов, 49 (7:3)
счёт в серии: 2-1.
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