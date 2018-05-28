«Сибиряк» вышел в финал чемпионата России по мини-футболу, обыграв «Тюмень»

Новосибирский «Сибиряк» вышел в финал чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В четвёртом матче полуфинальной серии до трёх побед «Сибиряк» победил «Тюмень» со счётом 5:3 и выиграл серию — 3-1.

Соперником «Сибиряка» в финале ранее стал «Газпром-Югра». «Тюмень» и «Синара» сыграют за бронзовые медали. Обе серии начнутся 4 июня и продлятся до трёх побед одной из команд.

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«Сибиряк» (Новосибирск) — «Тюмень» — 5:3 (2:3). Голы: Дарлан, 1, Чистополов, 8, Кудзиев, 38, Покотыло, 44, Главатских, 47 — Мишарин, 2, Милованов, 8, Абрамович, 18.

Итоговый счёт в серии — 3-1.