«Газпром-Югра» — первый финалист чемпионата России по мини-футболу

«Газпром-Югра» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде одержал волевую победу над екатеринбургской «Синарой» со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Кака выиграли серию всухую — 3-0.

В финале «Газпром-Югра» сыграет либо с «Сибиряком», либо с «Тюменью». После двух матчей впереди «Сибиряк» — 2-1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Третий матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:2 (1:0)

голы: Хамадиев, 21 (1:0), Котляров, 28 (1:1), Давыдов, 50 (1:2)

счёт в серии: 0-3.