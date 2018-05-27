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«Газпром-Югра» — первый финалист чемпионата России по мини-футболу
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«Газпром-Югра» — первый финалист чемпионата России по мини-футболу 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Газпром-Югра» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде одержал волевую победу над екатеринбургской «Синарой» со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Кака выиграли серию всухую — 3-0.
В финале «Газпром-Югра» сыграет либо с «Сибиряком», либо с «Тюменью». После двух матчей впереди «Сибиряк» — 2-1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Полуфинал. Третий матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:2 (1:0)
голы: Хамадиев, 21 (1:0), Котляров, 28 (1:1), Давыдов, 50 (1:2)
счёт в серии: 0-3.
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