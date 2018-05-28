«Югра» громит Екатеринбург. На очереди финал чемпионата по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышел в финал чемпионата страны. Накануне футболисты из Югорска одолели команду «Синара» из Екатеринбурга.

После победы счет в серии до трех побед стал 3-0. В финале «Газпром-Югра» сыграет либо с «Сибиряком», либо с «Тюменью».