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«Югра» громит Екатеринбург. На очереди финал чемпионата по мини-футболу
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«Югра» громит Екатеринбург. На очереди финал чемпионата по мини-футболу 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышел в финал чемпионата страны. Накануне футболисты из Югорска одолели команду «Синара» из Екатеринбурга.
После победы счет в серии до трех побед стал 3-0. В финале «Газпром-Югра» сыграет либо с «Сибиряком», либо с «Тюменью».
«Хочу поздравить команду за выход в финал, это пятый финал, в котором мы играем за шесть лет. А также за выход в Лигу Чемпионов УЕФА. Это был очень важный матч, главное, что футболисты это поняли», — рассказл после поединка наставник клуба из «Югры» бразилец Кака. Всего же в составе клуба заявлены пять представителей этой латино-американской страны.
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