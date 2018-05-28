«Югра» громит Екатеринбург. На очереди финал чемпионата по мини-футболу 

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышел в финал чемпионата страны. Накануне футболисты из Югорска одолели команду «Синара» из Екатеринбурга.
После победы счет в серии до трех побед стал 3-0. В финале «Газпром-Югра» сыграет либо с «Сибиряком», либо с «Тюменью».
«Хочу поздравить команду за выход в финал, это пятый финал, в котором мы играем за шесть лет. А также за выход в Лигу Чемпионов УЕФА. Это был очень важный матч, главное, что футболисты это поняли», — рассказл после поединка наставник клуба из «Югры» бразилец Кака. Всего же в составе клуба заявлены пять представителей этой латино-американской страны.