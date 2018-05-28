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Путилов: поздравляю «Сибиряк» с выходом в финал и Лигу чемпионов
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Путилов: поздравляю «Сибиряк» с выходом в финал и Лигу чемпионов 

Чемпионат.com 7 часов назад
Главный тренер мини-футбольного клуба «Тюмень» Игорь Путилов прокомментировал поражение от «Сибиряка» в полуфинале чемпионата России (в серии — 1-3). «Поздравляю „Сибиряк“ с выходом в финал и Лигу чемпионов. Мы будем играть за третье место в утешительном финале. Спасибо нашим болельщикам, которые, нас поддерживали», — передаёт слова Путилова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Соперником «Сибиряка» в финале ранее стал «Газпром-Югра». «Тюмень» и «Синара» сыграют за бронзовые медали. Обе серии начнутся 4 июня и продлятся до трёх побед одной из команд.
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«Сибиряк» победил «Тюмень» и вышел вперёд в полуфинальной серии Суперлиги «Газпром-Югра» обыграл «Синару» в первом матче полуфинальной серии ЧР «Газпром-Югра» увеличил преимущество над «Синарой» в полуфинале Суперлиги
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