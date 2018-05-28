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Благотворительный матч по мини-футболу состоится в Нижнем Новгороде 2 июня
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Благотворительный матч по мини-футболу состоится в Нижнем Новгороде 2 июня 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
2 июня в 10.00 в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» состоится третий благотворительный турнир по мини-футболу среди команд-участниц бизнес-сообщества. Матч будет проводиться с целью сбора средств для детей и молодых людей с аутизмом, находящихся на попечении Нижегородской региональной общественной организации «Верас».
Организатором мероприятия является Организация международного сообщества Нижегородской области ICANN при информационной поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.
В турнире по мини-футболу примут участие десять корпоративных команд от компаний ICANN.
В качестве добровольных пожертвований принимаются любые суммы. Принять участие в благотворительной акции можно будет на мероприятии на стадионе «Северный».
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