Знаменитый велотрекист получил серьезную травму в Москве

Велотрекист из Литвы Василиус Лендел получил серьезную травму на соревнованиях в России, сообщает Teleram-канал 112.

Литовец принимал участие в Гран-при Москвы, международном турнире по трековым велогонкам, который стартовал 30 мая.

По данным канала, во время своего заезда Лендел упал с велосипеда и приземлился на велотрек столь неудачно, что сломал ключицу. Врачи оказали спортсмену требовавшуюся ему помощь.

Накануне Лендел выиграл квалификацию в гонке на дистанции 200 метров. Вторым в ней стал россиянин Денис Дмитриев , обновивший национальный рекорд — 9,493 секунды.

В декабре 2017 года литовец Василиус Лендел выиграл золотую медаль в спринте на чилийском этапе Кубка мира по велотреку. Денис Дмитриев тогда также был вторым.