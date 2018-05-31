Знаменитый велотрекист получил серьезную травму в Москве 

Велотрекист из Литвы Василиус Лендел получил серьезную травму на соревнованиях в России, сообщает Teleram-канал 112.
Литовец принимал участие в Гран-при Москвы, международном турнире по трековым велогонкам, который стартовал 30 мая.
По данным канала, во время своего заезда Лендел упал с велосипеда и приземлился на велотрек столь неудачно, что сломал ключицу. Врачи оказали спортсмену требовавшуюся ему помощь.
Накануне Лендел выиграл квалификацию в гонке на дистанции 200 метров. Вторым в ней стал россиянин Денис Дмитриев, обновивший национальный рекорд — 9,493 секунды.
В декабре 2017 года литовец Василиус Лендел выиграл золотую медаль в спринте на чилийском этапе Кубка мира по велотреку. Денис Дмитриев тогда также был вторым.