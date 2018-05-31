Ещё
Знаменитый велотрекист получил серьезную травму в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитый велотрекист получил серьезную травму в Москве 

Рамблер 3 часа назад
Фото: facebook
Велотрекист из Литвы Василиус Лендел получил серьезную травму на соревнованиях в России, сообщает Teleram-канал 112.
Литовец принимал участие в Гран-при Москвы, международном турнире по трековым велогонкам, который стартовал 30 мая.
По данным канала, во время своего заезда Лендел упал с велосипеда и приземлился на велотрек столь неудачно, что сломал ключицу. Врачи оказали спортсмену требовавшуюся ему помощь.
Накануне Лендел выиграл квалификацию в гонке на дистанции 200 метров. Вторым в ней стал россиянин Денис Дмитриев, обновивший национальный рекорд — 9,493 секунды.
В декабре 2017 года литовец Василиус Лендел выиграл золотую медаль в спринте на чилийском этапе Кубка мира по велотреку. Денис Дмитриев тогда также был вторым.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян19
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ179
Зидан уходит из «Реала»4
В «Зените» отреагировали на уход Зидана9
Черчесов объяснил стыдное поражение России461
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение