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Московский «Спартак» выступит в следующем сезоне чемпионата России по мини-футболу
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Московский «Спартак» выступит в следующем сезоне чемпионата России по мини-футболу 

ТАСС 16 часов назад
ТАСС, 31 мая. Исполком Ассоциации мини— футбола России (АМФР) одобрил вступление в высший дивизион чемпионата России (Суперлигу) со следующего сезона четырех клубов, в том числе московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба АМФР.
Также в Суперлигу приняты нефтеюганский БЛиК, самарское «Динамо» и «СКА-Хабаровск». Данное решение было принято на заседании исполкома АМФР.
В нынешнем сезоне в Суперлиге участвовали 12 команд. Финальная серия чемпионата начнется 4 июня и продлится до трех побед. В ней сыграют новосибирский «Сибиряк» и «Газпром-Югра» из Сургута.
7 мая комиссия АМФР по лицензированию приняла решение отозвать лицензии на участие в чемпионате России в сезоне-2017/18 у смоленского "Автодора", московской «Дины» и глазовского «Прогресса». Они не будут допущены к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России сезона-2018/19.
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