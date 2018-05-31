Московский «Спартак» выступит в следующем сезоне чемпионата России по мини-футболу

ТАСС , 31 мая. Исполком Ассоциации мини— футбола России (АМФР) одобрил вступление в высший дивизион чемпионата России (Суперлигу) со следующего сезона четырех клубов, в том числе московского "Спартака" . Об этом сообщает пресс-служба АМФР.

Также в Суперлигу приняты нефтеюганский БЛиК, самарское «Динамо» и «СКА-Хабаровск». Данное решение было принято на заседании исполкома АМФР.

В нынешнем сезоне в Суперлиге участвовали 12 команд. Финальная серия чемпионата начнется 4 июня и продлится до трех побед. В ней сыграют новосибирский «Сибиряк» и «Газпром-Югра» из Сургута.