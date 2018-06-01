МФК «Спартак» выступит в Суперлиге в сезоне-2018/19

МФК ”Спартак” (Москва) проведет сезон-2018/19 в российской мини-футбольной Суперлиге. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома Ассоциации мини-футбола России, сообщается на столичного клуба.

Члены Исполкома одобрили вступление в Суперлигу со следующего сезона не только «Спартака», но и еще трех клубов: БЛиК (Нефтеюганск), «Динамо» (Самара), «СКА-Хабаровск». Таким образом, предварительно в Суперлиге выступят 13 команд. Кроме упомянутых клубов, это «Газпром-Югра» (Югорск), КПРФ (Москва), «Новая Генерация» (Сыктывкар), « Норильский Никель » (Норильск), «Политех» (Санкт-Петербург), «Сибиряк» (Новосибирск), «Синара» (Екатеринбург), «Тюмень», «Ухта».

Кроме того, вторая команда «Спартака» выступит в конференции «Запад» Высшей лиги. Также готовность заявиться в Первенство выразили ЛКС (Липецк), «Беркут» (Грозный), «Деловой партнер» (Великий Новгород), АЛГА (Уфа), представители Кемерово и Новокузнецка.