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Испания расследует инцидент с Винер-Усмановой
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Федерация гимнастики Испании проведет расследование инцидента с Винер-Усмановой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Королевская федерация гимнастики Испании проведет расследование инцидента, когда на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову упали декорации в зале во время чемпионата Европы. Об этом сообщает ТАСС.
"Во-первых, мы хотим принести свои извинения всей российской делегации и Всероссийской федерации художественной гимнастики России.
Мы крайне огорчены произошедшим и пока что не можем объяснить, что именно случилось. Мы проведем расследование этого инцидента. Фирма, которая занималась оформлением зала, — очень высокого уровня, но пока они не могут дать объяснений", — заявил представитель испанской федерации Исабель Саган.
Отмечается, что когда на Винер-Усманову стали падать декорации, она сидела на ступеньках у сцены, однако успела отбежать, поэтому не пострадала.
Ранее в Европейском гимнастическом союзе принесли извинения прославленному российскому тренеру по художественной гимнастике за инцидент с падением баннера.
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