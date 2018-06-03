Испания расследует инцидент с Винер-Усмановой

Федерация гимнастики Испании проведет расследование инцидента с Винер-Усмановой

Королевская федерация гимнастики Испании проведет расследование инцидента, когда на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову упали декорации в зале во время чемпионата Европы. Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, мы хотим принести свои извинения всей российской делегации и Всероссийской федерации художественной гимнастики России.

Мы крайне огорчены произошедшим и пока что не можем объяснить, что именно случилось. Мы проведем расследование этого инцидента. Фирма, которая занималась оформлением зала, — очень высокого уровня, но пока они не могут дать объяснений", — заявил представитель испанской федерации Исабель Саган.

Отмечается, что когда на Винер-Усманову стали падать декорации, она сидела на ступеньках у сцены, однако успела отбежать, поэтому не пострадала.

Ранее в Европейском гимнастическом союзе принесли извинения прославленному российскому тренеру по художественной гимнастике за инцидент с падением баннера.