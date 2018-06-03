Гимнастка рассказала о любви Винер-Усмановой к мемам 

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, завершившая карьеру в 2017 году, рассказала о теплых отношениях с прославленным тренером Ириной Винер-Усмановой передает сайт "Матч ТВ".
"Недавно была на фестивале у Алины Кабаевой. Ирина Александровна встретила: "Яночка, как мне плохо без тебя, моя любимая. Приходи в зал. Подскажешь хоть что-нибудь".
Она мне пишет иногда, я ей — тоже. Ирина Александровна любит в WhatsApp всякие смешные картинки присылать, мемы", — сказала Кудрявцева.
Ранее сообщалось, что на тренера гимнасток Винер-Усманову обрушились декорации.