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Винер-Усманова рассказала об инциденте в Испании
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Винер-Усманова рассказала об инциденте в Испании 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала об инциденте с падением на неё части декорации во время чемпионата Европы, проходящего в испанской Гвадалахаре.
>> Испания расследует инцидент с Винер-Усмановой
«Да, был инцидент, но слава богу, что конструкция была не очень тяжёлой, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с сёстрами Авериными. Наверное, бог даёт силы каким-то образом», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.
RT на русском: последние новости
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