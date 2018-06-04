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Юных футболисток готовят на Нарвской улице
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Юных футболисток готовят на Нарвской улице 

Управа района Войковский 12 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Воспитанницы секции по мини-футболу, которая открылась в школе № 224 Войковского района в прошедшем учебном году, уже успели принять участие в целом ряде соревнований: спортсменки выступали не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— С 6 по 9 мая девочки были приглашены Ассоциацией мини-футбола России для помощи в проведении международного турнира по мини-футболу среди национальных женских команд России, Испании, Польши и Венгрии, — сообщил представитель школы.
Секция работает по адресу: Нарвская улица, дом 1А, корпус 8. (жм)
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