Юных футболисток готовят на Нарвской улице

Воспитанницы секции по мини-футболу, которая открылась в школе № 224 Войковского района в прошедшем учебном году, уже успели принять участие в целом ряде соревнований: спортсменки выступали не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— С 6 по 9 мая девочки были приглашены Ассоциацией мини-футбола России для помощи в проведении международного турнира по мини-футболу среди национальных женских команд России, Испании, Польши и Венгрии, — сообщил представитель школы.

Секция работает по адресу: Нарвская улица, дом 1А, корпус 8. (жм)