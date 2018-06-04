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Команда по мини-футболу из Вороновского поучаствовала в турнире
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Команда по мини-футболу из Вороновского поучаствовала в турнире 

Префектура ТиНАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ФиС Надежда
Команда по мини-футболу из поселения Вороновское приняла участие в турнире 1 июня.
Мероприятие было посвящено Дню защиты детей и состоялось в поселке Птичное, на стадионе «Десна» Муниципального бюджетного учреждения физкультуры и спорта «Надежда». — Все матчи прошли в дружеской обстановке. Дети показали технику владения мячом. Участие приняли команды из поселка Птичное, города Апрелевка, села Вороново и деревни Крекшино. Зрители наблюдали интересные матчи, — отметил директор Муниципального бюджетного учреждения физкультуры и спорта «Надежда» Равиль Самедов.
Он добавил, что команды победителей и призеров наградили кубками.
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