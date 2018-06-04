Команда по мини-футболу из Вороновского поучаствовала в турнире

Фото: ФиС Надежда

Команда по мини-футболу из поселения Вороновское приняла участие в турнире 1 июня.

Мероприятие было посвящено Дню защиты детей и состоялось в поселке Птичное, на стадионе «Десна» Муниципального бюджетного учреждения физкультуры и спорта «Надежда». — Все матчи прошли в дружеской обстановке. Дети показали технику владения мячом. Участие приняли команды из поселка Птичное, города Апрелевка, села Вороново и деревни Крекшино. Зрители наблюдали интересные матчи, — отметил директор Муниципального бюджетного учреждения физкультуры и спорта «Надежда» Равиль Самедов.

Он добавил, что команды победителей и призеров наградили кубками.