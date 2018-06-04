«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу

В первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» в Югорске выиграл у «Сибиряка» со счётом 3:1. Дубль в составе хозяев оформил Иван Чишкала . Ещё один гол забил Андрей Афанасьев . У «Сибиряка» отличился Руслан Кудзиев.

Вторая встреча соперников состоится там же, в Югорске, 5 июня. На третий матч серии до трёх побед соперники переедут в Новосибирск.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Первый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 3:1 (1:1). Голы: Афанасьев, 19, Чишкала 30, 31 — Кудзиев, 16.