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«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу
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«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 7 часов назад
В первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» в Югорске выиграл у «Сибиряка» со счётом 3:1. Дубль в составе хозяев оформил Иван Чишкала. Ещё один гол забил Андрей Афанасьев. У «Сибиряка» отличился Руслан Кудзиев.
Вторая встреча соперников состоится там же, в Югорске, 5 июня. На третий матч серии до трёх побед соперники переедут в Новосибирск.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Первый матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 3:1 (1:1). Голы: Афанасьев, 19, Чишкала 30, 31 — Кудзиев, 16.
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