«Тюмень» повела в серии за третье место ЧР по мини-футболу с «Синарой» 

В первом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» на своей площадке выиграла у «Синары» со счётом 2:1. Тюменцы открыли счёт лишь на 32-й минуте, когда отличился Иван Милованов. За две минуты до финальной сирены «Синаре» усилиями Константина Агапова удалось сравнять счёт. Однако когда до овертайма оставалось 18 секунд, результативный удар удался Младену Коцичу.
Вторая встреча соперников состоится там же, в Тюмени, 5 июня.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Серия за 3-е место. Первый матч
«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0). Голы: Милованов, 32, Коцич, 50 — Агапов, 48.