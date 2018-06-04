«Тюмень» повела в серии за третье место ЧР по мини-футболу с «Синарой»

В первом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу «Тюмень» на своей площадке выиграла у «Синары» со счётом 2:1. Тюменцы открыли счёт лишь на 32-й минуте, когда отличился Иван Милованов . За две минуты до финальной сирены «Синаре» усилиями Константина Агапова удалось сравнять счёт. Однако когда до овертайма оставалось 18 секунд, результативный удар удался Младену Коцичу. Вторая встреча соперников состоится там же, в Тюмени, 5 июня. Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Серия за 3-е место. Первый матч «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:1 (0:0). Голы: Милованов, 32, Коцич, 50 — Агапов, 48.