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«Газпром-Югра» выиграл второй матч финала плей-офф Суперлиги по мини-футболу
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«Газпром-Югра» выиграл второй матч финала плей-офф Суперлиги по мини-футболу 

Чемпионат.com 13 часов назад
«Газпром-Югра» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу одержал волевую победу над «Сибиряком» со счётом 4:2. Накануне также сильнее были подопечные Кака.
Третий матч противостояния до трёх побед пройдёт в Новосибирске в пятницу, 8 июня. В серии за третье место встречаются «Тюмень» и «Синара».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Финал. Второй матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:2 (2:2) голы: Котляров, 10 (1:0), Кудзиев, 15 (1:1), Кудзиев, 18 (1:2), Кайо, 23 (2:2), Лысков, 42 (3:2), Кайо, 50 (4:2) счёт в серии: 2-0.
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