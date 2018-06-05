«Газпром-Югра» выиграл второй матч финала плей-офф Суперлиги по мини-футболу

«Газпром-Югра» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу одержал волевую победу над «Сибиряком» со счётом 4:2. Накануне также сильнее были подопечные Кака.

Третий матч противостояния до трёх побед пройдёт в Новосибирске в пятницу, 8 июня. В серии за третье место встречаются «Тюмень» и «Синара».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Финал. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:2 (2:2) голы: Котляров, 10 (1:0), Кудзиев, 15 (1:1), Кудзиев, 18 (1:2), Кайо, 23 (2:2), Лысков, 42 (3:2), Кайо, 50 (4:2) счёт в серии: 2-0.