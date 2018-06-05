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«Тюмень» вновь победила «Синару» в серии за третье место в ЧР по мини-футболу
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«Тюмень» вновь победила «Синару» в серии за третье место в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 12 часов назад
«Тюмень» во втором матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке с минимальной разницей переиграла екатеринбургскую «Синару». Единственный гол в середине первого тайма забил Андрей Батырев. В первой встрече также верх взяли тюменцы — 2:1.
Третий матч противостояния до трёх побед состоится в Екатеринбурге в пятницу, 8 июня. В финале «Газпром-Югра» выиграл два первых матча у «Сибиряка».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Серия за 3-е место. Второй матч
«Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0) голы: Батырев, 12 (1:0) счёт в серии: 2-0.
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