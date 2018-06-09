«Газпром-Югра» во второй раз стал чемпионом России по мини-футболу 

ТАСС, 9 июня. Клуб «Газпром-Югра» из Югорска одержал победу над новосибирским «Сибиряком» со счетом 6:0 в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и стал победителем турнира.
Тремя забитыми мячами отметился Нандо (4-я, 21-я, 31-я минуты), дубль на счету Ивана Чишкалы (19, 31), еще один мяч забил Катата (42). Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу клуба «Газпром-Югра».
"Газпром-Югра" во второй раз в истории стал чемпионом России, впервые лучшей командой страны клуб стал в сезоне-2014/15. Также «Газпром-Югра» является трехкратным серебряным и семикратным бронзовым призером первенств России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.