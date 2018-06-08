Кака: «Газпром-Югра» не справился с энергетикой в Новосибирске

Главный тренер МФК «Газпром-Югра» Кака прокомментировал поражение от «Сибиряка» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 1:3. «Очень жарко в зале. И игра была жаркой. Энергетика в Новосибирске на высоком уровне, и с этим наша команда не справилась. И это притом, что мы выдерживали давление 5000 зрителей в финале Кубка УЕФА . Мы были непохожи на себя. Надо разобраться, почему мы не могли быть собранной солидной командой как всегда. Самое главное — выиграть золото. Чем раньше, тем лучше. Никто не хочет доводить дело до пятого матча», — передаёт слова Кака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов