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Кака: «Газпром-Югра» не справился с энергетикой в Новосибирске
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Кака: «Газпром-Югра» не справился с энергетикой в Новосибирске 

Чемпионат.com 9 часов назад
Главный тренер МФК «Газпром-Югра» Кака прокомментировал поражение от «Сибиряка» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 1:3.
«Очень жарко в зале. И игра была жаркой. Энергетика в Новосибирске на высоком уровне, и с этим наша команда не справилась. И это притом, что мы выдерживали давление 5000 зрителей в финале Кубка УЕФА. Мы были непохожи на себя. Надо разобраться, почему мы не могли быть собранной солидной командой как всегда. Самое главное — выиграть золото. Чем раньше, тем лучше. Никто не хочет доводить дело до пятого матча», — передаёт слова Кака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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