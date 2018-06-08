Сборная Покровского-Стрешнева стала бронзовым призером окружного турнира по мини-футболу

Сборная района Покровское-Стрешнево заняла третье место в финальных окружных соревнованиях по мини-футболу. Турнир проводился в рамках спартакиады «Мир равных возможностей» среди спортсменов с нарушением слуха.

— Турнир был разбит на два этапа: предварительный и финальный. В первом команды были разделены на две группы, борьба в которых проходила по круговой системе. Затем команды, занявшие 1-2 места в своих группах, сыграли в полуфинальные игры, — рассказали в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Первое место заняла команда района Щукино, второе — сборная Хорошево-Мневников. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами, медалями и призами.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда СЗАО, которая будет представлять округ на городских соревнованиях по мини-футболу.