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Куксевич: главное — не думать, что серебро в кармане, «Сибиряк» хочет золото
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Куксевич: главное — не думать, что серебро в кармане, «Сибиряк» хочет золото 

Чемпионат.com 9 часов назад
Главный тренер МФК «Сибиряк» Евгений Куксевич прокомментировал победу над «Газпромом-Югрой» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:1.
«Сегодня в голове была только одна фраза, которую сказал ребятам: терпение и труд всё перетрут. Команда была едина, был важен каждый винтик. Мы использовали каждого игрока, помогли болельщики, и мы выдержали. Сегодня мы взяли своё за счёт реализации моментов. Их были немного, но мы забили. Ну и то, что пропустили всего один гол от такой команды — это ключ к успеху. Главное, чтобы у игроков в мыслях не было, что серебро и Лига чемпионов уже в кармане. Первая четвёрка у нас играла чуть ниже половины, стягивала на себя силы соперника. А те, кто мало играл в сезоне, действовали сегодня раскрепощенно, в прессинг, искали ошибки соперника. Именно в этом мы и нашли своё счастье. С теми ребятами, кто мало играет, я всегда индивидуально беседую, даю понять, что они очень важны», — передаёт слова Куксевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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