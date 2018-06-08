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Кудзиев: выиграть серию с 0-2 — не сверхгероизм, все будут биться
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Кудзиев: выиграть серию с 0-2 — не сверхгероизм, все будут биться 

Чемпионат.com 9 часов назад
Нападающий МФК «Сибиряк» Руслан Кудзиев прокомментировал победу над «Газпромом-Югрой» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:1. «Тяжёлая игра. Что-то говорить сложно. У нас не было права на ошибку. Сил не так много, плюс немного душновато в зале были. Когда пропустили гол — немного недотерпели в первом тайме. Надо настраиваться на завтра. При счёте 0-2 в серии можно выигрывать три матча поряд. Я не считаю, что это какой-то сверхгероизм. Игры в Югорске это показали, нам не хватало немного опыта. У них больше игроков, но все, кто остались у нас в живых, будут биться завтра также, как и сегодня.
Присутствие тренера сборной России на матче меня никак не мотивировало. Мысли сейчас только о финале и золотых медалях. Я делаю то, что должен делать. Не переживаю по поводу того, что меня нет в сборной», — передаёт слова Кудзиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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